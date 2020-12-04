Александр Лукашенко приехал в Витебский роддом, где дети передали ему свои «эмоции через плач»

Скриншот видео из телеграм-канала Пул Первого.

Александр Лукашенко 4 декабря прилетел на вертолете в Витебск, чтобы проинспектировать рожениц с коронавирусом в областном клиническом родильном доме. Если верить фото и видео, сначала он встретился с медработниками без маски, но в бокс к новорожденным малышам зашел уже в маске и даже в перчатках.

Внимание Лукашенко привлек малыш, рожденный 30 ноября 2020 года. При его приближении ребенок звонко заплакал. На что один из медработников сказал: «Здоровается с вами! Дети передают свои эмоции через плач, поэтому так».

- Ситуация в мире (с коронавирусом – прим. Ред.) очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непроста, но под контролем, - цитирует Лукашенко «Пул Первого».

К слову, это второе зафиксированное появление Александра Лукашенко на публике в медицинской маске, а над головой малыша можно заметить как минимум шесть иконок.