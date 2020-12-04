Погода в Беларуси в выходные, 5 - 6 декабря: мороз до -7, но почти без снега

Вторая неделя декабря начнется с усиления морозов, но много снега все еще не будет. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О погоде на ближайшие выходные рассказали в Белгидромете. Что ждет белорусов в субботу-воскресенье, 5 и 6 декабря?

Погода на эти дни будет неустойчивой, будет пасмурно, но почти без осадков.

Так, в субботу, 5 декабря, в ночные часы и с утра - туман и гололедица. При этом сохранится ветреная погода, которая установится еще на кануне. Ветер будет порывистым, в среднем 5 - 10 метров в секунду, но в отдельных регионах с порывами до 14 и даже 15 - 18 метров в секунду. Температура ночью с небольшими заморозками - в среднем -3…+3 градуса. Днем, конечно, будет теплее - около -1…+4. А в юго-западных регионах совсем комфортные +5…+8.

Ждать обильных снегопадов в Беларуси не стоит и в воскресенье, 6 декабря, говорят синоптики. В этот день будет преимущественно без осадков, но из-за перепадов температур на дорогах возможен гололед. Ветер пока никуда не уйдет: в среднем 5 - 10 метров в секунду, и сильные порывы вплоть до 15 - 18 метров в секунду. Из-за чего ночная температура понизится еще больше: в восточных регионах до -7 градусов, но зато в западных районах будет теплее и даже до +5 тепла ночью. Днем в воскресенье средняя температура установится в пределах -4…+3 градусов. И традиционно на юго-западе будет теплее: +4…+6 в течение дня.

Схожий температурный фон сохранится и в понедельник, 7 декабря: переменная облачность, сильный ветер с порывами в отдельных регионах, но ночные морозы усилятся -8…-1 градусов в среднем, но на востоке республики даже и -10 мороза. Днем в Беларуси в начале недели температурный максимум составит всего +2 градуса.

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