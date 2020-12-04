Лукашенко о второй волне коронавируса в Беларуси: Ситуация непростая

Александр Лукашенко подтвердил, что ситуация с коронавирусом в Беларуси непростая, но уточнил, что все находится под контролем. Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого".

Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что в пятницу, 4 декабря, Александр Лукашенко посещает Витебский областной роддом.

На совещании штаба области по противодействию COVID-19 Лукашенко рассказал, какая ситуация с коронавирусом складывается во время второй волны пандемии, проинформировало БелТА. И не стал скрывать, что сейчас ситуация с коронавирусом непростая как во всем мире, так и в Беларуси.

- В мире ситуация очень напряженная, если не сказать больше. Непростая ситуация и в Беларуси. Есть такая фраза, которую мы все произносим: ситуация непростая, но под контролем, - уточнил Лукашенко.

Однако он добавил, что в Беларуси научились лечить людей от ковида. А белорусские медики уже накопили собственный «опыт борьбы с этим злом».

Также Александр Лукашенко заметил, что приехал в Витебск увидеть не только реальное положение дел в регионе с лечением коронавирусных пациентов, но и вообще лечение людей.

- Лечение вообще и на злобу дня - коронавирус. К сожалению, в стране коронавирус начался, можно сказать, прежде всего, в солидном объеме именно с Витебской области. Здесь накоплен огромный опыт в лечении, - констатировал он.

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