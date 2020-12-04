ОСВОД: В 2020 году в Беларуси утонуло около 350 человек, из них - 19 детей

В ОСВОД сообщили статистику 2020-го года: только треть погибших утонули во время купания. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что в Беларуси с начала 2020 года утонуло 347 человек (только 108 во время купания), проинформировало БелТА со ссылкой на Анвара Игамбердиева, председателя Белорусского ОСВОДа.

В «Белорусском республиканском обществе спасания на водах» уточнили, что в 2019 году цифра утонувших в стране была меньше - 341 человек. Но при этом привели данные о снижении статистики по детской смертности.

- На сегодняшний день в республике зарегистрировано 19 случаев детской гибели, в прошлом году - 24. То есть это снижение примерно на 20 процентов. При этом при купании погибло 10 детей, другие - при иных обстоятельствах, - подчеркнул Игамбердиев.

Также статистика говорит о том, что около половины всех утонувших (172 человека) были в алкогольном опьянении. В ОСВОД напомнили, как опасно быть пьяным рядом с водоемами.

- Также в 2020-м на водах был спасен 301 человек, в том числе 89 детей. При этом предупреждения получили более 13 тысяч человек, из них около 2,5 тысячи - дети, - добавил председатель общества.

СПРАВОЧНО: В Беларуси действует 66 спасательных станций, 108 постоянных постов и 41 сезонный. Все они обеспечены необходимым снаряжением.

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