Автомобиль милиционера залили монтажной пеной и изрисовали баллончиком. А потом у нарушителей нашли марихуану, холодное оружие и горючее

Ночью 29 сентября пятеро молодых мужчин на стоянке в Боровой под Минском повредили автомобиль Renault сотрудника милиции гвоздями, ножом, пробили колеса, а потом разрисовали аэрозольным баллоном с краской и облили монтажной пеной. Следователи оценили ущерб на общую сумму более 5,5 тысячи рублей.

Затем правоохранительные органы установили и иные факты противоправной деятельности обвиняемых, сообщает Следственный комитет. Например, дома у одного из мужчин нашли «опасное наркотическое средство марихуана». Там же - коноплю в горшке и лампы с вентилятором. У второго - стеклянную бутылку «с легковоспламеняющейся жидкостью на основе бензина внутри и с запалом». Также пытливые следователи установили, что третий нарушитель продал телескопическую металлическую дубинку. По этому поводу провели экспертизу и установили, что это «холодное оружие ударно-раздробляющего действия». Все обвиняемые находятся под стражей.

Действия молодых людей подпадают под ч. 2 ст. 339 УК (злостное хулиганство, совершенное группой лиц), к которой некоторым из них добавили другие обвинения: печально известная наркотическая статья 328 УК (часть 1), ст. 329 (часть 2), а также ч. 1 ст. 295-3 (незаконные изготовление и хранение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ч. 2 ст. 296 (незаконный сбыт холодного оружия).

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