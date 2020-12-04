Житель Витебска пошел выносить мусор и застрял в шахте мусоропровода, пролетев 2 этажа

Парень решил ногой пропихнуть затор и провалился в шахту. Фото: МЧС

Парень в Витебске застрял в шахте мусоропровода, его пришлось доставать спасателям, сообщается на сайте МЧС.

Инцидент произошел около полуночи 3 декабря. Спасателям поступило сообщение о том, что человек застрял в стволе шахты мусоропровода в многоэтажке по улице Ленинградской.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, то выяснили, что во втором подъезде девятиэтажки на седьмом этаже оказался заблокирован в мусоропроводе 20-летний парень. Спасатели вытащили его. Используя специальные инструменты, они демонтировали навесную металлическую систему межэтажного мусороприемника (хомуты, дверку и другое).

Позже выяснилось, что парень пошел выносить мусор на девятом этаже, увидел, что мусоропровод забит, решил ногами устранить затор и упал, долетев до седьмого этажа. Там он застрял, но сам выбраться не смог.

Его осмотрели врачи, с молодым человеком все в порядке.

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