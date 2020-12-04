Лукашенко ковидным роженицам: Желаю хорошего настроения! Все остальное - за врачами и за мной, я имею ввиду лечение

Лукашенко заявил, что панику создали еще во время первой волны и все считают, что коронавирус это страшнее онкологии, а это не так. Фото: стоп-кадр | видео "Пул Первого".

«Комсомолка» уже писала о том, что 4 декабря Александр Лукашенко посещает Витебский областной роддом. Там ему показали малышей, рожденных от мам с коронавирусом.

В телеграме «Пул Первого» опубликовали видео, как Лукашенко заходит в палаты и к роженицам. На видео, общаясь с молодыми мамами, он в очередной раз говорит о том, что главное - не поддаваться психозу.

- Я не зря говорил, что панику создали еще во время первой волны и все считают, что коронавирус это страшнее онкологии - ничего подобного, - заявил Лукашенко.

Далее, обращаясь к женщине, лежащей на больничной койке с кислородной маской на лице, он призвал ее с ним согласиться. Пояснил, что, «как только начинаешь париться, что все будет тяжелое», так и происходит. Виною нагнетания атмосферы Лукашенко назвал ящики, подразумевая, видимо, информацию в СМИ.

- Поэтому я вам желаю хорошего настроения. Все остальное - за ними (Прим.: показал он на докторов) и за мной, я имею ввиду лечение. Выздоравливайте, девчонки, и спасибо вам за деток! - сказал, уходя, Лукашенко.

Потом Лукашенко зашел и в другую палату с роженицами, в которой уже три женщины, молодые мамы мальчиков.

- Все втроем родили мальчиков?! Ну слава богу, мальчики нам нужны, - удивленно поздравил Лукашенко и продолжил: - Я вам завидую. Прежде всего в том, что у вас появились маленькие детки. Жить самому хочется тогда… Ну и, больше не болейте. Главное - не переживайте: жить мы будем еще очень долго. Счастья вам и успехов, если будут какие-то вопросы, знаете, как меня найти. Передавайте привет родным и мужьям.

Женщины из этой палаты пообещали Лукашенко, что вскоре хотят пойти и на вторые роды - «за девочками пойдем».

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