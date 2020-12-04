Жителю Жодино, который прокатил на капоте силовика 11 августа 2020 года, предъявили обвинения

По данным прокуратуры, военнослужащий внутренних войск 11 августа «охранял общественный порядок на незаконном массовом мероприятии». Фото носит иллюстративный характер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Уголовное дело на 57-летнего жителя Жодино возбудили после того, как во время протестов 11 августа 2020 года он прокатил на капоте своего автомобиля служащего внутренних войск МВД. Прокуратура сообщает, что тот «охранял общественный порядок на незаконном массовом мероприятии - митинге» и был в форменном обмундировании и экипирован спецсредствами.

Примерно в 19.40 обвиняемый умышленно наехал автомобилем Nissan Sentra на переходившего проезжую часть на улице 50 лет Октября (…) Протащив Н. на капоте машины около 30 метров, обвиняемый скрылся с места происшествия, - сообщают в прокуратуре.

Силовик получил перелом костей голени с растяжением связок коленного сустава, ушиб с гематомой теменной области и ссадину локтевого сустава. Обвиняемый же отказался выражать отношение к предъявленному обвинению и давать показания, но возместил силовику физический и моральный вред.

Прокурор решил, что обвинение по части 1 статьи 366 УК полностью обосновано, обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

СПРАВКА "КП"

За насилие либо угрозу насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг по охране общественного порядка или пресечению правонарушений, или их близких в целях воспрепятствования законной деятельности или принуждения к изменению характера этой деятельности либо из мести за выполнение служебных обязанностей или общественного долга предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет (ч. 1 ст. 366 УК).