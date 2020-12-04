Легкоатлетка Марина Арзамасова вынуждена прервать карьеру

В 2015 году в Пекине на чемпионате мира Марина Арзамасова выиграла золотую медаль в беге на 800 метров. Фото: Reuters

Белорусская легкоатлетка, чемпионка мира и Европы Марина Арзамасова вынуждена прекратить выступления. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Дело в том, что спортсменка получила результаты расследования по поводу допинга.

- Я вынуждена прервать свою профессиональную деятельность на долгое время. Антидопинговое разбирательство закончилось и, к сожалению, не в мою пользу, - написала Арзамасова.

Она добавила, что ее команда провела большую работу по сбору доказательств, но эксперты сочли доводы легкоатлетки неубедительными.

Арзамасова посетовала, что не всегда в составе БАДа указаны все компоненты, которые в него входят.

- Анализы препаратов спортивного питания втрех лабораториях подтвердил наличие запрещенного вещества. Но, по мнению экспертов и адвоката той стороны, это не является доказательством моего непреднамеренного приема. Я обязательно постараюсь опубликовать список этих добавок для того, чтобы предупредить других спортсменов об опасности и не дать им попасть в мою ситуацию (прежде проконсультируюсь с юристами), - заявила спортсменка.

По ее словам, антидопинговое расследование продолжалось год и четыре месяца, на него потрачены тысячи евро. Все это отразилось на состоянии здоровья Арзамасовой.

- Плюс все мои нервы, слезы и болезни по этому поводу. Я оказалась полностью сломлена последние месяцы, когда пришло уведомление о том, что мои доказательства не имеют значения. Из-за этого внутреннего слома я не смогла отстоять свою ценность, поддалась давлению, - пояснила она.

Спортсменка попросила болельщиков не судить ее строго, поскольку состояние у нее и так подавленное.

Напомним, что Арзамасову дисквалифицировали из-за наличия вещества LGD-4033 в организме. Она заявила, что принимала биоактивную добавку, где не было указано в составе наличие этого компонента, и таким образом это вещество попало в организм.

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