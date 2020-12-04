Перестрелка на границе Украины с Россией: один человек погиб

Пограничники пытались задержать неизвестных мужчин, они начали стрелять. Фотоиллюстрация: ТАСС.

О ЧП на российско-украинской границе в пятницу, 4 декабря, сообщило ТАСС по информации спецслужб.

Известно, что российские пограничники пресекли попытку незаконного пересечения рубежа тремя вооруженными людьми. Мужчины двигались со стороны Украины, а при попытке их задержания оказали вооруженное сопротивление. Началась перестрелка, один из них был смертельно ранен, двое его сообщников скрылись на украинской стороне.

Это произошло на участке погрануправления ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям.

На данный момент идет расследование инцидента, других подробностей ФСБ не приводит.

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