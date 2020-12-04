Ученые назвали препарат, быстро блокирующий передачу коронавируса

По словам исследователей, репарат помогает блокировать передачу вируса в течение первых суток. Фото: pixabay

Исследователи из США обнаружили средство, способное блокировать передачу коронавируса. Результаты нового исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Эксперты из Университета штата Джорджия проверили, как противовирусный препарат 4482/EIDD-2801 (молнупиравир) широкого спектра действия против РНК-содержащих вирусов влияет на SARS-CoV-2.

Они изучали его действие на коронавирус на животных в лаборатории. В результате, этот препарат дал хороший результат на ранней стадии болезни. Средство не позволило коронавирусу прогрессировать до тяжелой формы, уменьшило срок сохранения инфекции в организме. Кроме того, исследования показали, что этот препарат помогает блокировать передачу вируса в течение первых суток.

Специалисты добавили, что будут проводить еще клинические испытания, если в ходе них препарат покажет свою эффективность, то пациенты с COVID-19 перестанут передавать инфекцию уже в течение суток после начала лечения.

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