Сотрудники ГУБОПиК ищут «радикально настроенных лиц» в Telegram

Сотрудники ГУБОПиК разыскивают в мессенджерах "радикально настроенных лиц". Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Сотрудники ГУБОПиК продолжают выявлять радикально настроенных лиц, сообщает УВД Гомельского облисполкома. Ищут сотрудники ГУБОПиК нарушителей в «деструктивных региональных телеграм-чатах» - ведь среди них могут быть участники протестов или призывающие к насилию граждане.

Так, они вышли на 36-летнего жителя Ельска, который в мессенджере Минска, Мозыря и Бобруйска «активно пропагандировал конкретные насильственные действия в отношении сотрудников органов внутренних дел». Сообщается, что в отношении мужчины начали проверку в рамках уголовно-процессуального законодательства.

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