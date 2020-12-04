Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 4 декабря 2020 года: снова антирекорд - еще +1774 за сутки и больше 143 тысяч за все время пандемии

В Беларуси более 143 тысяч человек заразились коронавирусом. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В Минздраве рассказали, сколько человек в Беларуси заразились коронавирусом на 4 декабря. Такая информация опубликована в официальном телеграм-канале ведомства.

Так, за сутки коронавирус подтвердился еще у 1774 человек. Это новый антирекорд за последнее время. Общее число инфицированных уже составляет 143 тысячи 383 человека.

- За минувшие сутки в Беларуси выписаны 1 тысяча 647 пациентов, - пояснили в Минздраве.

Общее число выздоровевших на 4 декабря составило 120 тысяч 571 пациент.

Возрастает и количество проведенных тест-исследований: плюс 32 тысячи 101 тест за минувшие сутки, и общее число превышающее 3,367 миллиона.

Еще 4 декабря в Минздраве сообщили о том, что за сутки скончались 9 человек с коронавирусом. За весь период распространения инфекции в Беларуси умерли 1 тысяча 190 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

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