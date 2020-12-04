Рождественские встречи в костелах Беларуси отменили из-за коронавируса

В костелах не будут также проводить в этом году ежегодный ритуал – разделение оплаток. Фото: pixabay

Традиционные встречи верующих в белорусских костелах в преддверии Рождества в этом году отменили. Такое решение принято в связи с пандемией коронавируса.

В костелах не будут также проводить в этом году ежегодный ритуал - разделение оплаток.

Соответствующее распоряжение митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича опубликовано на Catholic.by. Сам Кондрусевич находится не в Беларуси, поскольку его не впустили в страну после выезда в Польшу, хотя у него белорусское гражданство.

«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, заботясь о духовном и физическом здоровье людей, Минско-Могилевская архиепархия постановляет отменить традиционные рождественские встречи и разделение оплаток с участием иерархов», – сказано в сообщении.

При этом священники могут устраивать богослужения и приглашать на них верующих, символически можно также разделять оплатки. Пастыри могут посещать христиан дома для благословения, в таких случаях они должны соблюдать все требования Минздрава, касающиеся коронавируса.

Добавим, что количество зараженных COVID-19 в Беларуси каждый день растет, как и число смертельных исходов у пациентов с коронавирусом.

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