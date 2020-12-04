«Ситуация с правами человека в Беларуси не заслуживает рассмотрения в ООН»: заявил представитель Беларуси в Организации

Абразевич считает, что был момент, когда политическая повестка захлестнула белорусов, но теперь на акции выходит не больше 1/10 жителей Минска, а в регионах и вовсе один-два десятка людей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По заявлению постпреда Юрия Амбразевича, постоянного представителя Беларуси при ООН в Женеве, поствыборная ситуация в республике в области прав человека не заслуживает спецрассмотрения, пишет БелаПАН.

Такое мнение он высказал в пятницу, 4 декабря, выступая на интерактивном диалоге Совета ООН по правам человека (СПЧ). Этот диалог стал следствием принятой в сентябре 2020 года резолюции СПЧ 45/1, которая публично осудила нарушение прав человека в Беларуси.

Представляя официальный Минск, постпред Амбразевич заявил, что, по мнению белорусских властей, единственная цель резолюции 45/1 - внешнее давление на Беларусь. Здесь он подчеркнул, что это нарушает принцип устава ООН о невмешательстве во внутренние дела.

- Неоднократное рассмотрение белорусской ситуации на фоне реальных войн, внутренних конфликтов и гуманитарных катастроф с тысячами погибших в других странах не оставляет у здравомыслящего человека сомнений в заказной сути происходящего и наносит урон репутации ООН, - прокомментировал белорусский чиновник.

Далее он рассказал, что подавляющее большинство белорусов в декабре 2020 года ведут обычный образ жизни, также в стране функционирует правительство, не остановлены предприятия и учреждения.

- Нет ни голода, ни войны, нет никакой угрозы соседям. Да, в какой-то момент политическая повестка захлестнула часть общества и выплеснулась на улицы, и не все протесты были мирными. В ответ органы охраны правопорядка применили силу, использовали спецсредства, были задержания… Однако, в отличие от стран с развитой демократией к Западу от Вены, где протесты со спецсредствами и жестокостью полиции практически еженедельные, белорусы вышли на улицу впервые за 10 лет, - заявил постпред.

Далее он привел примеры протестных манифестаций в Германии, Польше.

- Какая-то часть общества Беларуси наверняка продолжит активную политическую жизнь. Но важно, что уличная активность постоянно снижается. Один-два раза в неделю протестует в Минске не больше десятой части от всех минчан, а в регионах протестующих и вовсе редко больше 10 - 20 человек, - заключил Амбразевич.

Резюмируя, постоянный представитель Беларуси в ООН пояснил, что протестующие - это те, кто не хочет идти на диалог с белорусскими властями. И напомнил, что в конце января 2021 года Александр Лукашенко намерен созвать Всебелорусское народное собрание, где будут обсуждаться предложения, в том числе по изменению Конституции.

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