Минздрав Беларуси рассказал, когда медики перестанут получать надбавки за коронавирус

Средний размер выплаченных надбавок составил от 300 до 1800 рублей, говорят в Минздрав. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Выплачивать надбавки врачам за работу в условиях коронавирусной пандемии будут до ее окончания. Об этом сообщил телеграм-канал Минздрава со ссылкой на министра здравоохранения Дмитрия Пиневич.

- Выплата так называемых ковидных надбавок согласно указу главы государства производилась, производится и будет производиться, пока у нас не закончится эпидемическая ситуация, - сказал Дмитрий Пиневич.

Неделю назад Минздрав также отчитался, что за время пандемии на выплату ковидных надбавок ушло 844,8 млн рублей (около 330,6 млн долларов). В октябре выплаты получили более 71 тысячи работников здравоохранения. Средний размер выплаченных надбавок составил от 300 до 1800 рублей.

Также Пиневич отметил, что масок-перчаток и костюмов медикам хватает. По крайней мере, на месяц.

- СИЗов в стране хватает в полном объеме. Более того, у нас сформирован запас примерно на месяц, несмотря на достаточно интенсивную работу всех учреждений. Мы не видим проблем в этом отношении, потому что практически все СИЗы выпускаются на наших предприятиях, - говорит он.

А вот Александр Лукашенко, инспектируя рожениц в Витебске 4 декабря, в очередной раз дал понять, что верен идее посеянного "коронапсихоза".

- Я не зря говорил, что у нас панику создали еще при первой волне и все считают, что коронавирус страшнее онкологии. Я пример приводил. Ничего подобного, - говорит он.

Напомним, сегодня в Беларуси очередной рекорд заболеваемости - плюс 1774 зараженных за одни сутки.

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