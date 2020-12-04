Фотофакт. В Минске Mitsubishi врезалась в столб и развалилась на части

Машина вылетела за пределы дороги и врезалась в столб. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло в Минске в пятницу, 4 декабря. Подробности пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщила в официальном телеграм-канале.

В аварию попал 35-летний водитель легкового «Мицубиси». Мужчина ехал по улице Тимирязева от улицы Орловской в сторону улицы Радужной. В какой-то момент он не справился с управлением, и авто оказалось за пределами трассы и врезалось в фонарный столб.

- За пределами проезжей части дороги иномарка врезалась в осветительную мачту. Пострадал водитель, его с травмами различной степени тяжести госпитализировали, - уточнили в УГАИ.

Водителя после ДТП госпитализировали. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В Госвтоинспекции обратились к водителям с просьбой учитывать погодные условия и состояние дорожного покрытия во время движения. А также в зимний период не превышать скоростной режим, в зимний период на дороге не совершать резких и необдуманных маневров.

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