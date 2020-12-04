Рейсы «Белавиа» в Таллинн приостановлены до 31 декабря

Также белорусы не смогут отправиться в Ларнаку (Кипр) до 14 декабря. Фото: pixabay

Приостановка рейсов «Белавиа» из Минска в Таллинн продлена до 31 декабря включительно. Об этом сообщила белорусская авиакомпания на своем сайте. Такое решение приняли авиационные власти Эстонии.

Также в «Белавиа» рассказали о ситуации с другими рейсами.

В частности, белорусы не смогут отправиться в Ларнаку (Кипр) до 14 декабря. Полеты в Ашгабад приостановлены до 1 января, в Ригу - до 31 января 2021 года.

До 27 марта отменены рейсы в Будапешт и Алматы.

Также самолеты «Белавиа» не будут летать во все пункты России (кроме аэропорта "Домодедово") по 24 декабря (российская сторона не дала разрешение). Вернуть деньги за отмененные рейсы или выбрать новую дату вылета пассажиры могут до 30 марта 2021 года в кассах авиакомпании.

Добавим, что с 4 декабря «Белавиа» возобновила выполнение регулярных рейсов из Баку в Минск! Полеты выполняются четыре раза в неделю (по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям), но только в одну сторону. Вылет из Баку в 4.15, прибытие в Минск в 6.50 по местному времени.

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