Нацбанк считает невысокой вероятность отключения Беларуси от межбанковской системы SWIFT

При отключении от системы SWIFT банка практически перестанут работать выданные им пластиковые карты Visa и Mastercard. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» писала о вероятной угрозе отключения SWIFT в Беларуси в качестве санкции, а также задала вопросы Нацбанку об этом. Так, Нацбанк не считает высокой вероятность отключения банков страны от системы.

- Национальный банк Республики Беларусь не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска, - ответил нам регулятор.

Напомним, платформа «Голос» также инициировала опрос про отношение белорусов к отключению от SWIFT.

- Отключение беларусских банков от системы SWIFT стало важной темой обсуждения беларусами в стране и за рубежом. Офис Светланы Тихановской активно работает над разными видами экономического давления на режим. Учитывая продолжающийся в стране террор, одним из них потенциально может стать отключение SWIFT. Эта мера способна обрушить экономику режима, но она повлияет и на многих беларусов, - передает ее пресс-служба.