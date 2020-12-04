Нацбанк считает невысокой вероятность отключения Беларуси от межбанковской системы SWIFT

При отключении от системы SWIFT банка практически перестанут работать выданные им пластиковые карты Visa и Mastercard. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Комсомолка» писала о вероятной угрозе отключения SWIFT в Беларуси в качестве санкции, а также задала вопросы Нацбанку об этом. Так, Нацбанк не считает высокой вероятность отключения банков страны от системы.

- Национальный банк Республики Беларусь не видит каких-либо объективных причин для пересмотра существующего формата взаимоотношений белорусских банков с системой SWIFT и не считает высокой вероятность реализации данного риска, - ответил нам регулятор. Что касается российского аналога SWIFT, то Нацбанк уточнил, что на данный момент к Сервис-бюро уже подключились шесть белорусских банков: "Белвнешэкономбанк", "РРБ-Банк", "Белгазпромбанк", Банк ВТБ, "БТА Банк", "Идея Банк". В процессе подключения находятся еще 10 банков: ОАО ”Белагропромбанк“, ЗАО ”Банк торговый капитал“, ”Приорбанк“ ОАО, ”Франсабанк“ ОАО, ЗАО”Цептер Банк“ , ОАО ”Белинвестбанк“, ЗАО ”АБСОЛЮТБАНК“, ОАО ”Сберегательный банк ”Беларусбанк“, ОАО ”Банк Дабрабыт“, ОАО ”Белорусский народный банк“.

Напомним, платформа «Голос» также инициировала опрос про отношение белорусов к отключению от SWIFT.

- Отключение беларусских банков от системы SWIFT стало важной темой обсуждения беларусами в стране и за рубежом. Офис Светланы Тихановской активно работает над разными видами экономического давления на режим. Учитывая продолжающийся в стране террор, одним из них потенциально может стать отключение SWIFT. Эта мера способна обрушить экономику режима, но она повлияет и на многих беларусов, - передает ее пресс-служба.

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