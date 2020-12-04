Минчанин выращивал психотропные грибы в диване. Фото: МВД

В Минске наркоконтроль нашел две «делянки» по выращиваю психотропных грибов. Одним из наркофермеров оказался 24-летний парень, который купил спецоборудование, споры запрещенных грибов и приспособил под лабораторию... диван.

По словам парня, организовать производство психотропов за вознаграждение предложил администратор интернет-магазина по продаже наркотиков. Крупные партии товара должны были пойти мелким сбытчикам, сообщает МВД. В квартире молодого человека нашли около 500 гр психотропных грибов.

А еще одним «грибником» оказался 22-летний парень, который работал на тот же интернет-магазин. В шкафу минчанина нашли емкости со спорами грибов и грибницей, термооборудование и градусник для измерения температуры почвы. А еще - 20 таблеток MDMА для закладок.

Материалы проверки уже переданы следствию, которое, как предполагается, возбудит уголовные дела. Молодым людям грозят большие сроки заключения.