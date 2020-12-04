БАЖ призывает медиа публиковать баннеры в защиту журналисток, находящихся в СИЗО

Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова находятся в СИЗО по уголовным делам. Фото взято с сайта baj.by.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует немедленного освобождения журналисток - Катерины Борисевич, Катерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, и призывает медиа в знак поддержки размещать баннеры с их фотографиями. Как известно, белорусские журналистки находятся в СИЗО по уголовным делам.

Напомним, журналистка TUT.BY Катерина Борисевич - автор статьи, в которой говорится, что 31-летний Роман Бондаренко, скончавшийся в реанимации после избиения в минском дворе, был трезвым. Портал опубликовал медицинские документы. Следственный же комитет сообщил, что у Романа диагностировали алкогольную интоксикацию.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту разглашения врачебной тайны (ч. 3 статьи 178 УК РБ). Катерину задержали и по этому делу Катерина она проходила подозреваемой. Позже появилась информация, что ей предъявлено обвинение. Фигурантом этого уголовного дела проходит и врач. Сейчас Катерина находится в СИЗО на Володарского.

Журналисток Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые работают на телеканале "Белсат", задержали 15 ноября после стрима. Девушки вели прямой эфир: снимали и рассказывали, что происходит во "дворе перемен", где образовался народный мемориал Романа Бондаренко. Сейчас им предъявлено обвинение по статье 342 УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".