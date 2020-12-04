Экс-следователя Евгения Юшкевича выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Фото: dev.by

Бывший следователь СК Беларуси Евгений Юшкевич - на свободе. Он вышел из СИЗО после того, как ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Экс-следователя задержали 24 ноября, а в его квартире провели обыск. Евгений был среди инициаторов проекта bychange.me - для тех, кто потерял работу из-за своих убеждений, поступков или высказанного мнения. Обратившимся, в том числе бывшим силовикам, в проекте помогают найти работу в IT и других сферах.

Евгения, который сам стал программистом, задерживали по подозрению в преступлении «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них». Однако выпустили под подписку после окончания следственных действий, сообщает в Телеграм @motolkohelp.

Буквально на днях Юшкевича и еще 14 человек правозащитники внесли в обновленный список тех, кого признали политическими заключенными. Список насчитывает 144 фамилии.