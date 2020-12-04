В Беларуси подорожают услуги электросвязи и почты Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли повысило тарифы на некоторые услуги электросвязи и почты в Беларуси. Постановление вступает в силу с 15 декабря.

Итак, для физлиц абонементная плата за основной телефон в месяц подорожает в среднем на 15 копеек, повременная плата за местные звонки - на 0,03 копейки за минуту, междугородние - на 0,29 коп/мин. Стоимость за пересылку открытки, письма или бандероли весом до 20 г для физлиц возрастет на 6 копеек, сообщили в МАРТ.

В ведомстве прокомментировали повышение тарифов, заявив, что оно - плановое и обусловлено поэтапным выходом на полную окупаемость этих услуг.

- Уровень возмещения населением услуг телефонной связи не превышает 96,4%, почтовой связи – 99,3%, - говорят в министерстве. - Оказание услуг телефонной и почтовой связи является сейчас убыточным.