«Просим ваших молитв и слова правды». Тихановская написала Папе римскому

Тихановская направила письмо Папе римскому Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Светлана Тихановская 4 декабря направила открытое письмо Папе римскому Франциску. В послании понтифику она рассказала о событиях в Беларуси, «героизме мирного народа» и призвала Франциска «поддержать белорусов в их стремлении к «лучшей политике» и «социальной дружбе», о которых он сам говорил в энциклике. Имеется в иду последняя книга Папы «Fratelli Tutti» («Все братья»), сообщает пресс-служба Тихановской.

Письмо в Рим она отправила напрямую в Государственный секретариат Ватикана, также послание лично передано Апостольскому нунцию в Литве. Вдохновленный опытом «братского общества», существующего уже здесь и сейчас, благодаря солидарности и любви, больших перемен, складывающихся из маленьких действий каждого человека, белорусы поверили в будущее и вовлеклись в процесс перемен и в политической сфере, пишет Тихановская.

- Несмотря на все давление, белорусский протест сохраняет свой ненасильственный характер. К нему подходят слова энциклики Fratelli Tutti о «миллионах разных действий, великих и малых, которые креативно сочетаются, подобно словам в стихотворении» (...) Сможет ли голос церкви и голос народа пробиться через бронированные стекла автомобилей, через щиты милиции, через отключенный интернет? Какое пророческое слово имеет силу разрушить эти стены и построить мосты?

По словам политика, христиане разных конфессий устраивают публичные молитвы о мире в Беларуси, организуют помощь пострадавшим, причем часто верующие разных традиций действуют сообща, молятся и работают вместе.

- От имени белорусского народа мы просим Ваших святых молитв и Вашего истинного слова правды и справедливости, которые были бы для всех нас благословением, - призвала Папу римского Тихановская.