Чтобы спасти щенков в Минске, спасателям пришлось раздвигать гаражи

Этот любопытный малыш вместе с приятелем забрался между двух гаражей и застрял. Выручать пришлось спасателям. Фото: МЧС.

В гаражном кооперативе по улице Олешева в Минске сотрудники МЧС спасали двух маленьких щенков. Это произошло 4 декабря. Вызов поступил в 12.50.

Когда спасатели приехали в ГСК, оказалось, что две собаки застряли между гаражами. Выбраться сами они не могли. Чтобы вытащить щенков, спасателям пришлось воспользоваться гидравлическим аварийно-спасательным инструментом – чуть-чуть «раздвинуть» гаражи. Щенков достали из узкой щели. Они не пострадали, только сильно перепугались. Щенки, как выяснилось, здешние – они живут на территории гаражного кооператива.

-Каждый случай спасения животных рассматривается индивидуально. Работники МЧС могут оказать помощь животным в случае, если в этот момент помощь людям не нужна, а также если без помощи спасателей и специального оборудования в этом случае не обойтись, - напомнили в МЧС.

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