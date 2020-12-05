«Мерзавцы написали, мне неудобно даже читать». Лукашенко почитал телеграм-каналы и поспорил с ними

Во время совещания в Витебском облисполкоме Лукашенко рассказал о том, что прочел в Телеграм-каналах. Фото: belta.by.

В Витебской области Александр Лукашенко посетил роддом и провел совещание в облисполкоме. В числе прочего, речь зашла о некоторых телеграм-каналах. Видео опубликовал телеграм-канал Пул Первого.

-Не успел я приехать к вам, в витебскую область, мерзавцы написали, мне неудобно даже читать: «Десант чекистов там высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с руководителем чекистов Иваном Станиславовичем Тертелем, все чекисты на рабочих местах. Во-вторых, перед приездом президента никакие чекисты нигде не высаживаются, для этого есть служба безопасности президента. И если сюда начальник службы приезжает перед приездом президента, то это мировая практика, - сказал Александр Лукашенко.

Высказался он и о том, что медработники не должны спать на дежурствах и рассказал, как дезинфицирует свой костюм индивидуальной защиты, в котором посещает медицинские учреждения:

-Дальше пишут: «Очевидно, будет рассказывать, как все в стране хорошо и корону мы победим. Интересно, что ответят ему медсестры и санитарки, которые в коротких перерывах во время дежурства спят на полу?». Интересно, где во время дежурства медсестра или врач спит вообще? Глупость несусветная. Дежурство на то и есть дежурство, чтобы не спать. «Что скажут медработники, которых заставляют надевать одноразовые средства индивидуальной защиты по нескольку раз, руководство приказывает дезинфицировать после ношения?». Я приезжаю к вам, мне накануне приезда к вам не шьют халат и штаны. Майку я надеваю, шапочку. Я уже их в пакетик сложил, запечатал и отдал в нашу больницу в Минске, их продезинфицировали, и я их снова надеваю. Я не знаю, чтобы одноразовые СИЗы кто-то использовал много раз. У нас этого добра предостаточно.

Лукашенко уверен, что медицинское сообщество не должно заниматься статистикой.

-Не статистикой надо сообществу медицинскому заниматься, а лечением людей, что в подавляющем большинстве эти люди делают, - сказал он во время совещания. - Мне сегодня информацию довели, что эти сообщества имеют какой-то чат, то ли белые халаты, то ли грязные халаты, их опросили всех подписчиков, оказалось, что меньше 30 процентов там врачей, так а кто остальные там?

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