«Пилил ножовкой, использовал лом и лопату». В Ошмянах нашли человека, который повредил железнодорожное полотно

Мужчина пришел на железную дорогу с ножовкой, ломом и лопатой и повредил провод. Фото: УВД Гродно.

Правоохранительные органы в Ошмянах выяснили, кто привел в негодность железнодорожное полотно на перегоне Ошмяны-Гудогай. Это произошло 11 ноября.

-Мужчина умышленно повредил магистральный кабель связи путем перерезания ножовкой по металлу, - рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома. – Также подручными средствами были лом и лопата.

Личность мужчины установили сотрудники Ошмянского РОВД совместно с коллегами ОВД на транспорте. Оказалось, что железнодорожное полотно повредил 27-летний житель Ошмян, который раньше не имел неприятностей с законом.

-По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 309 УК Республики Беларусь (Умышленное приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения). Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до трех лет, - уточнили в УВД.

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