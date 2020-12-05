«В банке было много поддубников». В Добрушском районе двое поели грибов и умерли

Двое мужчин поели грибов и умерли. Фото: ГКСЭ.

Двоих мужчин в бессознательном состоянии обнаружили в одном из домов поселка Светлый Добрушского района. К тому времени, как приехала скорая помощь, один мужчина умер. Второго госпитализировали, но спасти его медикам не удалось. Предварительный диагноз, который поставили мужчине при госпитализации – пищевое отравление.

-Никаких следов, указывающих на насильственный характер смерти, выявлено не было, - рассказали в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз.

На столе стояла тарелка с недоеденными грибами, а в комнате нашли две трехлитровые банки с консервированными грибами. Среди них было много поддубников. Экспертам предстоит провести ряд исследований, в том числе в желудках погибших будут искать кусочки грибов и проводить их ботаническое исследование, уточнили в ГКСЭ.

На территории Беларуси растет три разновидности поддубников, одна из которых очень ядовита. Поддубник – это народное название, ботаники называют этот гриб «дубовик». Это условно-съедобный гриб. Если поддубник съесть сырым, недоварить или недожарить, у человека будет сильное расстройство кишечника – боли в желудке, диарея, тошнота и рвота. Поддубники содержат мускарин, это очень ядовитый алкалоид.

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