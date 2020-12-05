В Минске собака нашла собаку

Большой черный Фокс нашел маленькую рыжую Луну. Фото: Департамент Охраны.

Милая история произошла в белорусской столице. Служебная собака по кличке Фокс помог найти потерявшегося шпица. Шпиц потерялся вечером во время прогулки. Хозяева пытались найти его сами, бегали по окрестным улицам, звали песика по имени, но все было безрезультатно. Отчаявшись, девушка позвонила в департамент Охраны.

-На помощь был направлен кинолог Заводского отдела охраны со служебной собакой Фоксом. Пёс быстро взял след и сориентировался на местности, - рассказали в пресс-службе департамента.

Кинолог с собакой искали шпица по кличке Луна около часа. Оказалось, пёсик забежал за несколько кварталов от дома.

-Спасибо вот этому псу и Василию, который служит в службе охраны, он быстро примчался на помощь к нам, и мы нашли эту маленькую собачку, - такими словами благодарила за помощь хозяйка Луны. - Мы долго искали, волновались, молились, очень было нам страшно за нее, и мы наконец-то ее нашли. Большое спасибо Фоксу, он такой молодец!