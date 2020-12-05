Пятиклассница и 14-летний мальчик с Гомельщины в реанимации – они наелись таблеток

Двое подростков отравились лекарствами в Гомельской области. Фото: Оксана БРОВАЧ

Двое подростков попали в реанимацию в Гомельской области. Девочка и мальчик отравились лекарственными препаратами, рассказывают «Сильные Новости».

1 декабря в Добруше пятиклассница вернулась домой из школы и увидела на холодильнике баночку с таблетками. Это было лекарство, которое ее мама принимала, чтобы облегчить боли в спине. Когда мать вернулась домой с работы, она обнаружила, что дочь лежит на кровати с расширенными зрачками. Девочка не реагировала ни на прикосновения, ни на звуки. Девочку доставили в реанимацию в состоянии медикаментозного сна.

В соседней деревне – Тереховке - в реанимацию попал 14-летний подросток. Мальчик съел семь таблеток. Лекарство ему дал друг, который взял эти таблетки в доме отчима. Какой препарат принял мальчик, пока неизвестно, это выясняют специалисты.

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