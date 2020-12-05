«При помощи подручных средств – подсолнечного масла». В Гомеле спасатели вытащили руку мальчика из батареи

Восьмилетний мальчик засунул руку в батарею, спасатели смазали ее маслом и освободили. Фото: МЧС.

4 декабря в Гомеле спасателям пришлось помогать ребенку, рука которого застряла в батарее. Восьмилетний мальчик приехал в гости к бабушке. Играя, он засунул руку в батарею и не смог ее вытащить самостоятельно.

-Вызов поступил в 20.29. Кроме спасателей, по адресу выехали работники скорой медицинской помощи, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Пилить батареи или применять какую-либо другую спецтехнику не потребовалось. Руку мальчика извлекли из батареи при помощи подручных средств – смазав подсолнечным маслом. Ребенок не пострадал, медицинская помощь ему не понадобилась.

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