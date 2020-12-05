Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 5 декабря 2020 года: самый большой суточный прирост – 1896 случаев, восемь человек скончались

Коронавирус побил новый антирекорд. Фото: Сергей СЕРЕБРО.

Минздрав опубликовал последние цифры по ситуации с коронавирусом в Беларуси на 5 декабря. По данным официального телеграм-канала министерства, за сутки в Беларуси зарегистрировано 1 тыс. 896 пациентов с COVID-19. Это новый антирекорд – за предыдущие сутки ковид подтвердился у 1774 человек. Всего же с начала пандемии в Беларуси зарегистрировано 145 279 человек, результаты тестирования которых на коронавирус дали положительные результаты.

За сутки из стационаров выписали 1 тыс. 768 пациентов. Всего с начала эпидемии выздоровели 122 тыс. 339 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Сообщается также о новых случаях, когда заболевание закончилось летальным исходом. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 тыс. 198 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией, констатирует Минздрав. Из них за последние сутки – восемь человек.

За минувшие сутки выполнено 30 тыс. 870 тестов. Всего в стране проведено 3 млн. 398 тыс. 759 тестов, отмечают в Минздраве.

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