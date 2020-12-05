Кобринцу приснился огромный самовар. Теперь он в Бресте на новогодней ярмарке кипятит 400 литров чая за раз

Этот самовар - самый большой в Беларуси. А может, и в сопредельных странах. Фото: Виртуальный Брест.

На новогодней ярмарке в Бресте установили самый большой в Беларуси самовар. Это не декорация – самовар действующий, топят его, как положено, дровами. Воды для чая в самоваре-гиганте хватает на полторы тысячи человек.

Кто придумал самоварище, рассказывает «Виртуальный Брест». Идея пришла предпринимателю из Кобрина Аркадию Кинчаку во сне, пишет издание. Изготовили самовар-гигант в Кобрине и привезли на брестскую ярмарку. Чтобы вскипятить наполненный доверху самовар, нужно два часа. Остывает он медленно – всего на два градуса в час. Краны в самоварище устроены с четырех сторон – чтобы быстрее обслуживать желающих выпить горячего чаю.

По данным «Виртуального Бреста», этот самовар самый большой не только по белорусским меркам – российский самовар-рекордсмен вмещает 360 литров, украинский – 320, а брестский – почти 400!