«Игнорировала запрет на половые контакты без презерватива». В Бресте инфицированная женщина специально заражала мужчин ВИЧ

Романтические отношения закончились для брестчанки 12 уголовными делами. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

31-летняя уроженка Бреста стала фигуранткой сразу 12 уголовных дел. Она заражала мужчин вич-инфекцией. Историю рассказал «Виртуальный Брест» со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию Гончарову.

Еще в 2013 году женщина узнала, что у нее положительный ВИЧ-статус. Ее предупредили, что вступать в интимные отношения без презерватива инфицированным запрещено и что она может быть привлечена к уголовной ответственности, если поставит другого человека в опасность заражения. Тем не менее, женщина игнорировала эти требования.

За это время у женщины были интимные отношения как минимум с 14 мужчинами. Столько человек проходят по уголовным делам как потерпевшие. Четверых мужчин брестчанка заразила ВИЧ, десятерых поставила в опасность заражения этим заболеванием.

Всего же в Беларуси возбуждено 54 уголовных дела, связанных с умышленным заражением ВИЧ, сообщает издание.