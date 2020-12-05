Почтовые операторы Беларуси, Казахстана и России заключили соглашение о почтовом транзите

Почтовые операторы трех стран заключили соглашение. Фото: pixabay.com

Почтовые операторы РУП "Белпочта", АО "Почта России" и АО "Казпочта" заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области обеспечения и развития транзита международных почтовых отправлений, сообщает БелаПАН.

- Заключение этого соглашения — важное решение о развитии совместных продуктов в сфере транзита, рынка, который сегодня очень активно растет. Наш потребитель меняется: он стремительно идет в онлайн, и ему необходимы современные логистические сервисы в сфере электронной коммерции. Поэтому мы с коллегами продолжаем совместную работу в этом направлении, - прокомментировал новое соглашение гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов.

Трехстороннее соглашение предусматривает создание логистических сервисов по доставке почтовых отправлений между странами, разработку и запуск продуктов для организации транзита по направлениям: Азия — Европа, Европа — страны ЕАЭС и прилегающие рынки, Соединенные Штаты Америки — страны ЕАЭС, а также по другим направлениям по согласованию сторон.

Также планируется разработать единые технологии по обработке международных почтовых отправлений и тарифную политику в области сотрудничества с учетом соблюдения экономических интересов всех сторон.

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