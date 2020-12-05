Кофейня на Немиге, где силовики разбили дверь, закрывается

В субботу кофейня работает последний день. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«С большим сожалением сообщаем, что завтра наш последний рабочий день. Мы вынуждены закрыться на неопределенный срок», - такое сообщение появилось 4 декабря в инстаграм-аккаунте кофейни O’Petit на проспекте Победителей. До этого на странице кофейни сообщалось о многочисленных проверках и штрафе от МЧС в 230 базовых величин.

Напомним, эта кофейня известна тем, что 6 сентября после акции протеста в нее забежали несколько человек, которые пытались скрыться от преследования силовиками. За ними закрыли и заперли стеклянную дверь, но ее разбили дубинками люди в масках и гражданской одежде. Были задержаны несколько посетителей, которые прятались в кафе.

На следующий день к дверям кофейни выстроилась большая очередь. Люди говорили, что они здесь не ради кофе, а из чувства солидарности. Люди готовы были стоять час в очереди. На ночь стекло в двери заменили фанерой, а на следующий день дверь была починена бесплатно.

В комментариях подписчики желают кофейне снова открыться.

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