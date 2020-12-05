В Минске BMW снес светофор

ДТП случилось на улице Бобруйской.

Авария случилась ночью 5 декабря, примерно в 2:30.

Мужчина за рулем BMW ехал со стороны улицы Кирова в направлении Свердлова. Возле дома № 29 по ул. Бобруйской он не справился с управлением: машина выехала за пределы проезжей части и врезалась в светофор. Об этом сообщают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Известно, что в момент аварии водитель был трезв. В ДТП никто не пострадал.

Проводится проверка.

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