Норвежский партнер "Беларуськалия" Yara: "Мы обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих"

В Yara обеспокоены ситуацией на "Беларуськалии". Фото: Павел МАРТИНЧИК

Компания Yara, которая входит в число ключевых клиентов Белорусской калийной компании и "Беларуськалия", выразила обеспокоенность положением рабочих предприятия-партнера, сообщает interfax.by.

В обращении генерального директора Свейна Торе Холзетера говорится:

- Несмотря на наши постоянные усилия по достижению изменений посредством диалога, мы не увидели значительных улучшений в положении работников "Беларуськалия". Мы особенно обеспокоены многочисленными сообщениями об увольнении рабочих, мирно выразивших свои демократические права.

По его словам, компания "в рамках диалога с партнерами неоднократно ясно выражала свое ожидание, что права рабочих будут соблюдаться".

Также гендиректор Yara отметил, что в компании вызывают тревогу недавние инциденты, связанные с безопасностью белорусских калийщиков.

- Сложившаяся ситуация не устраивает Yara. Я очень четко изложил позицию компании в беседах с рядом заинтересованных сторон, включая посла Беларуси в Скандинавии Дмитрия Мирончика. Мы должны видеть существенное улучшение условий и отношений с персоналом "Беларуськалия", а также прекращение репрессий и улучшение условий безопасности труда, - подчеркнул Холзетер.

Как сообщалось, на "Беларуськалии" уволены 49 работников, принявших участие в забастовке, было заявлено о принятии в будущем аналогичных мер "к отказывающимся от исполнения своих трудовых обязанностей в пользу решения присоединиться к идущей вразрез с законодательством страны стачке".

Yara International — известный мировой производитель удобрений. Его предприятия располагаются почти в 50 странах мира.

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