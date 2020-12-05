Лукашенко: "Я этим мерзким людям хочу задать только один вопрос"

Лукашенко раскритиковал телеграм-каналы. Фото БелТА.

4 декабря во время заседания штаба по борьбе с коронавирусом в Витебской области Александр Лукашенко резко высказался о том, что прочитал в некоторых телеграм-каналах.

- Это же мерзавцы, это «уважают» так врачей. Дальше я не читаю, что тут и не платят им, «оставляют в роддоме, заставляют пахать на грани человеческих ресурсов. Источник информации – медики». Вот их работа. Не надо было бы, может, даже читать, но мерзавцы последние. Я этим мерзким людям хочу задать только один вопрос. У нас чего-то не хватает, все плохо. Помните, Евросоюз выделил после выборов сразу то ли 54, то ли 64 миллиона евро, 54 миллиона евро протестунам, писакам этим? А 52, по-моему, на лечение от ковида. Но эти средства, как заявили евросоюзовцы, направили гражданскому обществу для лечения ковида, то есть им. Где эти деньги? Вот пусть напишут, где 52 миллиона евро, 55 миллионов долларов, на всякий случай, примерно. Где они? - цитирует Лукашенко ctv.by.

Говоря о телеграм-каналах, Лукашенко привел цитату:

-Не успел я приехать к вам, в витебскую область, мерзавцы написали, мне неудобно даже читать: «Десант чекистов там высадился заранее». Насколько я осведомлен, все чекисты на рабочих местах. Я утром разговаривал с руководителем чекистов Иваном Станиславовичем Тертелем, все чекисты на рабочих местах. Во-вторых, перед приездом президента никакие чекисты нигде не высаживаются, для этого есть служба безопасности президента. И если сюда начальник службы приезжает перед приездом президента, то это мировая практика, - сказал он.

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