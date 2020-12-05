Снижение в 2,5 раза за последние 5 лет: белорусы стали реже проходить техосмотр

Белорусы стали реже проходить техосмотр. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Статистика впечатляет: за 11 месяцев этого года выдано на 36,8% меньше разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, чем за такой же период 2019-го. А если взять статистику пятилетней давности, то мы увидим снижение примерно в 2,5 раза - с более чем 1,7 млн. в 2015 году до 674 568 в текущем, сообщает interfax.by.

- По итогам работы за январь-ноябрь 2020г. УП "Белтехосмотр" полагает необходимым отметить сохраняющуюся негативную тенденцию в количестве транспортных средств, представляемых на диагностические станции для прохождения ими государственного технического осмотра и получения разрешения на допуск к участию в дорожном движении, - рассказали в ведомстве.

В "Белтехосмотре" напоминают, что обязанность проведения техосмотра закреплена статьей 33 закона Республики "О дорожном движении". Кроме того, согласно подпункта 10.3 пункта 10 ПДД, водителю запрещается ездить на авто, конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных правовых актов, не прошедшем государственный техосмотр и процедуру выдачи разрешения на его допуск к участию в дорожном движении.

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