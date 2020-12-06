В Волковыске пенсионерка передала мастеру более двух тысяч рублей на установку забора, но он исчез. Фото: УВД Гродненского облисполкома

В Волковыске пенсионерка передала мастеру более двух тысяч рублей на установку забора, но этого так и не произошло. Мужчина с деньгами просто исчез. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

- Женщина договорилась с мужчиной их Слонима на установку забора. Пенсионерка передала мастеру более двух тысяч рублей. Он на эти деньги закупил необходимые материалы: металлический профиль, столбы. После этого он пропал. Женщина обратилась за помощью в милицию, - рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

В ситуации пожилой женщине помог разобраться участковый. Он не только нашел недобросовестного мастера, но и решил помочь с установкой забора. На данный момент решается вопрос о возврате денежных средств пенсионерке.

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