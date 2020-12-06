МВД: Задержан 35-летний мужчина, который призывал к насилию над силовиками

В МВД рассказали, что был задержан 35-летний мужчина, который призывал к насилию над силовиками Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Министерстве внутренних дел рассказали, что был задержан мужчина из Молодечненского района который призывал к насилию над силовиками. Об этом сообщает БелТА.

- Удалось установить, что 35-летний мужчина из Молодечненского района состоял в телеграм-канале «Отряды гражданской самообороны Беларуси» и являлся его активным участником. С 9 августа и по 2 ноября мужчина находился в Минске, где обучал протестующих к действиям, которые грубо нарушают общественный порядок, - пояснили в МВД.

Мужчину признали подозреваемым по уголовным делам, которые уже были возбуждены ранее по статьям 293 и 342 Уголовного кодекса. Он был водворен в изолятор временного содержания.

Задержанный был уже судим за хулиганство. Он нигде не работает.

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