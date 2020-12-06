«Приглашаю вас к совместной работе над сохранением существующих контактов»: Лукашенко поздравил президента Финляндии с Днем Независимости

Лукашенко поздравил президента Финляндии с Днем Независимости. Фото: БелТА
Александр Лукашенко 6 декабря поздравил президента Финляндии Саули Ниинисте с Днем Независимости. Об этом сообщили в пресс-службе Лукашенко.
- К своей Независимости финны прошли долгий путь. И сегодняшнее поколение может смело гордиться теми достижениями своих предков, которым удалось создать красивую страну, - написано в поздравлении.
Он подчеркнул, что необходимо сохранить существующие контакты, которые имеются между Беларусью и Финляндией.
- Минску и Хельсинки за последние несколько лет удалось открыть много допвозможностей и в лесной промышленности, и в зеленых технологиях, и в охране окружающей среды. И я хотел бы пригласить вас к совместной работе, которая касается сохранения существующих контактов между Беларусью и Финляндией, - говорится в поздравлении.
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