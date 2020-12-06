В Минске на вход и выход 6 декабря были временно закрыты несколько центральных станций метро. Через час их открыли

В Минске на вход и выход 6 декабря временно закрыли несколько центральных станций метро Фото: Инна КОРСАК

В Минске в воскресенье, 6 декабря, на вход и выход были закрыты несколько центральных станций метро. Об этом сообщили в БелТА.

На вход и выход в 11.10 были закрыты станции метро «Немига», «Купаловская», «Октябрьская». Также был закрыт вестибюль станции «Площадь Ленина» со стороны площади Независимости.

В 12.15 все станции метро были открыты для пассажиров. Метрополитен работает в штатном режиме.

Напомним, что по воскресеньям в Минске постоянно временно закрывают центральные станции метрополитена.

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