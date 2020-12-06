В Брестской области легковушка врезалась в большегруз. Сотрудники МЧС спасли водителя, который оказался зажат в салоне авто

В Бресткой области спасатели пришли на помощь водителю. Фото: МЧС

В Брестской области легковушка врезалась в большегруз. Сотрудники МЧС спасли водителя, который оказался зажат в салоне автомобиля. Информация об этом была опубликована на сайте МЧС.

- Инцидент произошел ночью 6 декабря. В МЧС поступило сообщение от ГАИ, что одному из водителей, в результате произошедшей аварии, необходима помощь спасателей. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место. Оказалось, что произошло ДТП, в котором водитель автомобиля «Тойота» врезался в большегруз, - пояснили в ведомстве.

В легковушке в результате случившегося оказался зажат водитель. Он в салоне находился один.

- Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента извлекли мужчину из автомобиля. С травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. Водитель большегруза не пострадал, - рассказали в МЧС.

Легковушка врезалась в большегруз. Фото: МЧС

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