В Беларуси 6 декабря в работе Telegram наблюдаются сбои

В Беларуси наблюдается сбой в работе Telegram. Фото: https://downdetector.ru
В Беларуси в воскресенье, 6 декабря, пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».
Люди не могут отправить сообщения. Также возникают проблемы при подключении к мессенджеру.
По данным сайта Downdetector на территории Беларуси действительно были замечены сбои в работе Telegram.
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