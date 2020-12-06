В Беларуси 6 декабря в работе Telegram наблюдаются сбои

В Беларуси наблюдается сбой в работе Telegram. Фото: https://downdetector.ru

В Беларуси в воскресенье, 6 декабря, пользователи Telegram жалуются на сбои в работе мессенджера. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Люди не могут отправить сообщения. Также возникают проблемы при подключении к мессенджеру.

По данным сайта Downdetector на территории Беларуси действительно были замечены сбои в работе Telegram.

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