Депутат Ананич: Закон о недопустимости героизации нацизма может появиться уже в самое ближайшее время

Ананич заявила, что закон о недопустимости героизации нацизма может появиться уже в самое ближайшее время. Фото: БелТА

Депутат Палаты представителей Национального собрания Лилия Ананич в эфире телеканал ОНТ заявила о том, что уже ближайшее время может появиться закон о недопустимости героизации нацизма.

- Закон о недопустимости героизации нацизма может появиться уже в ближайшее время. На данный момент идет активный процесс наработки. Возможно, уже к весенней сессии появится полноценный документ. Не исключено, что он появиться в парламенте уже в ближайшее время, - подчеркнула Ананич.

Напомним, что 20 ноября Александр Лукашенко при посещении «Гомсельмаша» говорил о том, что он интернациональный человек и к нему фашизм не приклеишь.

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