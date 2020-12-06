Погода на 7 декабря: гололедица и порывистый ветер

7 декабря в Беларуси будет малооблачно. Фото: Дарья ЛОМОНОВСКАЯ

В предстоящий понедельник, 7 декабря, в Беларуси ожидается гололедица и сильный ветер.

Так, в этот день будет малооблачно, осадки не предвидятся. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается порывистый, местами в западных районах - до 15-18 метров в секунду. При этом столбик термометра ночью покажет от -2 по западу до -10 по востоку Беларуси, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Днем 7 декабря температура ожидается такой: от -1 до +7 градусов.