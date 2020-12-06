В Гродно задержаны журналисты БелаПАН

Белорусские журналисты выступают против задержания своих коллег. Фото: Артем БАЗАРОВ.

6 декабря в Гродно задержаны корреспонденты БелаПАН Марина Харевич и Сергей Людкевич. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

Сейчас журналисты находятся в РОВД Ленинского района Гродно. Пока эта вся информация на данный момент.

Напомним, во время акций протеста журналистов, которые освещают происходящие события в стране, задерживают. Многим дают сутки. Среди задержанных были и корреспонденты "Комсомолки", которых осудили на трое суток.

Также возбуждаются уголовные дела, фигурантами которых тоже становятся журналисты. Сейчас в СИЗО находятся три журналистки: Катерина Борисевич, Катерина Андреева и Дарья Чульцова.

Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич проходила подозреваемой по уголовному делу по факту разглашения врачебной тайны (ч. 3 статьи 178 УК РБ). Недавно появилась информация, что ей предъявлено обвинение. Журналисток Катерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые работают на телеканале "Белсат", задержали 15 ноября после стрима. Девушки вели прямой эфир: снимали и рассказывали, что происходит во "дворе перемен", где образовался народный мемориал Романа Бондаренко. Им предъявлено обвинение по статье 342 УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

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